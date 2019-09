Kłusownik, który zabił żubra i wyciął z martwego zwierzęcia płaty mięsa, został zatrzymany i usłyszał już prokuratorski zarzut. Swój czyn próbował usprawiedliwić tłumaczeniem, że był przekonany, iż ma do czynienia z dzikiem.

O postawieniu zarzutów podejrzewanemu o zabicie żubra w okolicach Bonina (woj. zachodniopomorskie) mężczyźnie poinformowała prokurator z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Kinga Michałowska-Powalska. - Sprawca został zatrzymany, przesłuchany przez prokuratora, postawiono mu zarzut pozyskania pozostającego pod ochroną gatunkową samca żubra i spowodowania w związku z tym zniszczenia w świecie zwierzęcym" – poinformowała.

Michałowska-Powalska powiedziała również, że sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu. Miał wyjaśniać, że "pomylił żubra z dzikiem". Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Prokurator dodała, że wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

Kłusownik zabił żubra

O sprawie martwego żubra w jednym z zachodniopomorskich lasów jako pierwszy napisał polsatnews.pl. Członkowie Pogotowia Żubrowego Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, którzy analizowali na miejscu ciało zwierzęcia, od razu zwrócili uwagę na charakterystyczny pocisk, od którego zginęło, jak i wielkie kawały mięsa, które z tego ciała wycięto. Miało to wskazywać na fakt, że żubra zabił kłusownik.

Jak podaje portal, żubra znalazł grzybiarz, który natychmiast zgłosił się do najbliższego leśnictwa, a dwa dni później powiadomiono policję oraz Pogotowie Żubrowe. - Żubr został wytrymowany. 90 proc. mięsa z niego wycięto, bez patroszenia. Zrobiono to w bardzo specyficzny sposób, tnąc po grzbiecie. Bardzo wprawnie to zrobiono - mówi w rozmowie z Polsat News Maciej Tracz z zachodniopomorskiego PŻ. Dodaje, że metoda ta jest znana jako "skuteczna i szybka" oraz, że kłusownik musiał bardzo dobrze znać budowę ciała zwierzęcia.

RadioZET.pl/PAP/polsatnews.pl