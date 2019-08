Tragiczny wypadek z udziałem busa. Nie żyje jedna osoba, na miejscu śmigłowiec

Jedna osoba nie żyje, a pięć kolejnych jest poszkodowanych po zderzeniu samochodu osobowego z busem w Siemczynie (zachodniopomorskie), do którego doszło w sobotę. Droga krajowa nr 20 jest w tamtym miejscu zablokowana.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- W zderzeniu auta osobowego z busem poszkodowanych jest łącznie sześć osób. Jedna spośród tych osób zmarła – poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Droga numer 20 w Siemczynie jest całkowicie zablokowana.

Zginął kierowca auta osobowego

Na miejscu wypadku pracuje pięć zastępów straży pożarnej.

Strażacy wyciągali z aut poszkodowanych. Na miejsce przyleciał również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podają lokalne media, do dramatycznego zdarzenia doszło około godziny 13.30. Samochód osobowy, który uczestniczył w wypadku, to Tico. To właśnie kierowca tego auta poniósł śmierć na miejscu.

RadioZET.pl/PAP

RadioZET.pl/PAP