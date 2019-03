Awantura w hotelu. Dźgnął nożem kolegę. „Poszło o kobietę”

Jak informuje tvn24.pl, nożownik został zatrzymany w środę, ok. godz. 18, w Szczecinie. Policja przekazała, że przebywa w areszcie i że w czwartek będą z nim wykonywane czynności (najprawdopodobniej zostanie wówczas przesłuchany).

Do incydentu doszło dzień wcześniej w hotelu Dobosz w Policach (także woj. zachodniopomorskie). Obsługa hotelowa zawiadomiła wówczas policję, że w jednym z pokoi znaleziono zakrwawionego mężczyznę. Natychmiast wezwano pogotowie, które przetransportowało go do szpitala. Przeżył – jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Według ustaleń nożem ranił go 28-letni znajomy, a powodem ataku były sprawy damsko-męskie. „Poszło o kobietę. W pewnym momencie jeden z mężczyzn dwukrotnie dźgnął drugiego, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Mężczyzna był wcześniej karany” – powiedziała w rozmowie z tvn24.pl sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej Policji w Policach.

RadioZET.pl/tvn24.pl/MP