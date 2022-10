Zaduszki 2022: Czy 2 listopada jest dniem wolnym?

Zaduszki w Polsce są obchodzone co roku dzień po Wszystkich Świętych, czyli 2 listopada. Dzień Zaduszny w 2022 roku wypada w środę, ale nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc w przypadku chęci wolnego, trzeba wziąć urlop. Jednocześnie w Zaduszki 2022 zrobimy zakupy w praktycznie każdym czynnym sklepie, załatwimy sprawy w urzędzie, a uczniowie i studenci mają zajęcia w placówkach. Dodatkowo należy pamiętać, że dzień przed Dniem Zaduszny we Wszystkich Świętych jest dniem wolnym od pracy. Wówczas nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych, czy nie udamy się do banku.

Niemniej jednak w związku z tym, że Dzień Zaduszny wypada w środę dyrektorzy mogą podjąć decyzję o ewentualnym dniu wolnym w poniedziałek 31 października lub w środę, czyli w Dzień Zaduszny. Wszystko po to, aby każdy mógł bezpiecznie dojechać na miejsce i wrócić do domu.

Czy Dzień Zaduszny 2022 jest dniem wolnym od pracy?

Zaduszki 2022, a inaczej Święto Zmarłych w Kościele Katolickim oznacza właściwie wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W jego doktrynie Dzień Zaduszny to przekonanie o życiu wiecznym, obcowaniu świętych oraz zmartwychwstaniu ciał. Tego dnia obchodzone są trzy msze, oficjum, a także procesja. Wtedy wierni modlą się za dusze zmarłych, które jeszcze nie trafiły do nieba.

Zaduszki 2022: Czy jest wtedy dzień wolny?

W Zaduszki w Polsce wierni odwiedzają cmentarze, zapalają znicze, a także ozdabiają groby w chryzantemy i stroiki. Wobec tego czynności są identyczne, jak we Wszystkich Świętych 1 listopada.

RadioZET.pl