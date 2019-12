Policja poszukuje 34-letniego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego Grzegorza Federowicza. Mężczyzna miał na początku grudnia wyjechać do pracy w Wielkiej Brytanii, a do tej pory nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zaginiony ostatni raz widziany był 5 grudnia 2019 roku. Tego dnia miał zamiar wyjechać do pracy do Wielkiej Brytanii, jednak do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Wedle policyjnego rysopisu, mężczyzna ma 172 cm wzrostu, krótkie włosy koloru ciemny blond, owalną i średni nos. Jest też szczupłej budowy ciała, a na prawym ramieniu posiada tatuaż. Nie ma zaś innych znaków szczególnych.

fot. Grzegorz Federowicz

"Jeśli ktoś posiada wiedzę na temat okoliczności zaginięcia Grzegorza Federowicza bądź zna jego miejsce pobytu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Aleja 3 Maja 9 lub telefonicznie pod nr tel. (41) 2671205 lub (41) 2671382 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr tel. 112" - czytamy na stronie ostrowieckiej policji.

RadioZET.pl/KPP Ostrowiec Świętokrzyski