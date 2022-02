Kacper Dąbrowski zaginął w czwartek 27 stycznia. 20-latek po raz ostatni był widziany o godzinie 10, gdy opuszczał akademik AWFiS przy ulicy Czyżewskiego 33. Kilka minut później udał się do pobliskiego supermarketu. "Kacper powiedział znajomym, że wybiera się na spacer" – czytamy na Facebooku "SOS Zaginięcia".

Zaginął Kacper Dąbrowski z Gdańska. Rysopis 20-letniego studenta

Zaginiony Kacper Dąbrowski do chwili obecnej nie powrócił do akademika ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Posiada przy sobie dokumenty i telefon, który jest wyłączony. 20-latek ma ok. 190 cm wzrostu, krótkie ciemne włosy oraz kilkudniowy zarost. Znakiem szczególnym zaginionego jest blizna nad brwią. W chwili zaginięcia był ubrany w dresowe spodnie, niebieską kurtkę 4F i sportowe buty Nike.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Kacpra, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Gdańsku przy ulicy Czyżewskiego pod numer tel. 47 741 14 22 lub 112. Informacje można również przesłać na adres poczty elektronicznej: komendant.kp4@gd.policja.gov.pl.

