Zaginął Mariusz Stróżyk. Miał wrócić z Niemiec, rodzina nie ma z nim kontaktu

O Stróżyku, mieszkańcu Kolonii Janowskiego (woj. wielkopolskie) donosi profil "Zaginięcia - Niewyjaśnione sprawy w Polsce" na Facebooku. Wedle zawartych tam informacji, 37-latek miał 15 listopada wyjechać z niemieckiego Trewiru, gdzie pracował. Jego szef odwiózł go na autobus, którym Polak miał udać się do kraju. Autobus miał go dowieźć do Wrześni, a stamtąd miała odebrać go rodzina.

Mężczyzna skontaktował się z bliskimi kwadrans po rozpoczęciu podróży, ale wbrew zapowiedziom, nie zrobił tego już nad ranem dnia następnego - ani w momencie przekroczenia granicy, ani gdy autobus docierał do Wrześni. Od tego czasu (tj. od 15/16 listopada) rodzina nie miała z nim kontaktu.

W zamieszczonej na stronie galerii znalazła się również mapa rekonstruująca planową trasę, jaką Wielkopolanin miał pokonać autobusem:

Wedle podanego na profilu rysopisu, Mariusz Stróżyk ma Mariusz ma "176 cm.wzrostu, ciemne włosy i piwne oczy. Na czole posiada blizny (po wypadku). W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne jeansy, granatową kurtkę, sportowe buty Nike, miał ze sobą białą czapkę z daszkiem Nike. Powinien mieć przy sobie trzy duże torby".

"Jeśli posiada ktoś informacje o miejscu pobytu zaginionego proszony jest o kontakt z Policją pod numerem 112 lub z nami w wiadomości" - czytamy we wpisie.

