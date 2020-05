Zaginął Mikołaj Kornel Śliżyński. Prowadzący turystycznego bloga „Przekraczając granice” wyszedł dwa dni temu z domu i słuch po nim zaginął.

Fundacja ITAKA podaje rysopis mężczyzny. Zaginiony ma 174 centymetry wzrostu i brązowe oczy. W dniu zaginięcia miał 47 lat. Był ubrany w granatową kurtkę z żółtymi elementami, bordową bluzkę z długim rękawem, czarną bluzkę z krótkim rękawem, ciemne dżinsy, czarne buty sportowe.

Miał wrócić kilka godzin później, najpóźniej na obiad. Ostatni telefon wykonał ok. 10:00, a aktywny był w mediach społecznościowych przed 12:40. Nie odpowiada na telefony ani wiadomości. Nie znaleźliśmy go wczoraj nad Wisłą na trasie Most Gdański – tzw. Cypelek (na wysokości Pelcowizny)