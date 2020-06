16-letni Piotr Nowarkiewicz zaginął w niedzielę 31 maja. Od tego czasu trwają intensywne poszukiwania nastolatka, w które włączyli się policjanci z Bydgoszczy oraz funkcjonariusze innych służb, a także okoliczni mieszkańcy.

We wtorek 2 czerwca w rejonie Olimpina zostały znalezione rzeczy osobiste oraz odzież zaginionego Piotra Nowarkiewicza. Na miejscu przeprowadzono działania poszukiwawcze z udziałem płetwonurków. Poszukiwania 16-latka są kontynuowane w rejonie Przyłęk i Ciela.

Piotr Nowarkiewicz wyszedł z domu nie informując, dokąd się udaje. Jak ustaliła ''Gazeta Wyborcza'', 16-latek przed zaginięciem spędzał czas ze znajomymi i był pod wpływem alkoholu. - Wiemy z nagrań monitoringu, kiedy wsiadł do autobusu i kiedy z niego wysiadł. Wcześniej był z kolegami, którzy nie potrafią dokładnie powiedzieć, dlaczego Piotr ich opuścił i co się z nim stało - mówią nieoficjalnie policjanci w rozmowie z ''GW''.

Policjanci sprawdzają każdy wątek mogący mieć związek z zaginięciem 16-latka. Zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków, starając się wyjaśnić wszystkie okoliczności towarzyszące jego zaginięciu. Jednocześnie apelują do osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do odnalezienia 16-latka, by skontaktowały się w tej sprawie z policjantami w Białych Błotach