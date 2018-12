Zaginęła 13-letnia Zuzanna Sienkiewicz. Dramatyczny apel ojca: Nie będzie żadnej kary

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zaginiona Zuzanna Sienkiewicz ostatni raz widziana była 23 grudnia 2018 roku około godziny 12.00 przy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Dziewczyna od tamtej pory nie skontaktowała się z bliskimi. Policjanci szukają dziewczynki, sprawdzają miejsca, w których może przebywać. Śledczy przekazali również komunikat o zaginięciu nastolatki kierowcom komunikacji miejskiej. Sprawdzane są też zapisy z kamer monitoringu.

Jak ustalił Onet, dziewczynka już wcześniej miała na swoim koncie podobne zniknięcia. Informację w rozmowie z portalem potwierdził ojciec 13-latki.

– Nazywajmy sprawy po imieniu, moja córka uciekała z domu, ale zawsze w ciągu kilku godzin udawało mi się ją namierzyć. Teraz jest inaczej. To taki nastoletni bunt, ale również kwestia towarzystwa, w które wpadła moja córka – mówi pan Paweł.

– Nie masz się czego obawiać. Nasz dom jest zawsze otwarty, w każdej chwili możesz do niego wrócić. Nie będzie żadnej kary, po prostu wróć do nas – apeluje do swojej córki.

Zaginiona Zuzanna Sienkiewicz

Zuzanna Sienkiewicz w dniu zaginięcia ubrana była w zieloną kurtkę z kapturem wykończonym futerkiem, czarną bluzę z kapturem, czarne jeansy i granatowe zimowe buty. 13-latka ma około 165 cm wzrostu, włosy blond do ramion oraz szczupłą budowę ciała.

Za informacje o miejscu pobytu Zuzanny przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości tysiąca złotych. Rodzina dziewczyny prosi o kontakt pod numer telefonu: 579-639-883 lub 668-426-571.

Kontaktować można się również z Komisariatem Policji w Nowym Porcie (tel. 58 52 11 722 lub numer alarmowy 112).

RadioZET.pl/Onet/DG