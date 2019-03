Z rzeki wyłowiono ciało kobiety. To może być zaginiona Grażyna Kuliszewska

Chcesz śledzić takie informacje? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Grażyna Kuliszewska zaginęła w piątek, 4 stycznia. Miała pojechać na lotnisko Kraków-Balice, skąd odlatywał jej samolot do Londynu. W stolicy Wielkiej Brytanii czekali na nią mąż i syn, z którymi do tej pory nie nawiązała kontaktu. Więcej o sprawie pisaliśmy na radiozet.pl.

Dziennikarze śledczy Onetu oraz portalu Fakt24 dotarli na początku lutego do nieznanych dotychczas nagrań oraz świadków, którzy posiadają istotne dla sprawy informacje. Z ich ustaleń wynika, że 34-latka wróciła z Londynu do Polski po Nowym Roku. Kobieta wraz z mężem miała udać się do notariusza, by w zamian za 15 tys. funtów przepisać na niego swój dom.

Mąż Grażyny Kuliszewskiej, twierdził, że kobieta dzień przed zaginięciem była roztrzęsiona. Kiedy wstał rano, 34-latki nie było już w domu.

Grażyna Kuliszewska nie żyje?

Jak podaje Onet, stan rozkładu zwłok znalezionych w czwartek w rzece Uszwica w Bielczy wskazuje, że do śmierci doszło kilka tygodni temu. Dziennikarze nie wykluczają, że ciało kobiety może należeć do zaginionej Grażyny Kuliszewskiej.

fot. Facebook

RadioZET.pl/Onet/DG