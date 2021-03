Zaginęła Kinga Gnela. 16-latka wyszła z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w piątek, 26 lutego. Policja podaje, że udała się następnie na praktyki do sklepu przy ulicy Michałowicza w tej samej miejscowości.

Trop po nastolatce urwał się ok. godz. 16. "Po zakończonych praktykach nie ma z nią kontaktu. Dziewczyna do tej pory nie powróciła do Ośrodka i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginęła 16-letnia Kinga Gnela. Ostatni raz widziano ją w lutym

Mundurowi podali rysopis zaginionej. Nastolatka ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy ciemne długie, do połowy ramienia (przeważnie spięte w kucyk). Do tego tatuaż na lewym przedramieniu przedstawiający węża i różę, kolczyk w nosie oraz pępku. Posiada sztuczne rzęsy oraz mocno zarysowane brwi.

"W dniu zaginięcia ubrana była w szary płaszcz do kolan, spodnie typu jeans koloru białego lub czarnego, białe buty sportowe. Miała ze sobą czarną torebkę na ramię" – precyzuje bielska policja. Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji I w Bielsku-Białej przy ul. Składowej 2. Informacji można udzielać również telefonicznie, pod numerami 47 857 0100, 47 857 0129, 47 857 1255 lub 112.

RadioZET.pl/KMP Bielsko-Biała