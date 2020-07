Zaginęła Paulina Olejnik. 14-latka może być w Hiszpanii

Paulina Olejnik zaginęła 15 czerwca 2020 roku. Ostatni raz była widziana w Luboniu w województwie wielkopolskim. 14-laka może przebywać na terenie Hiszpanii.

Zaginęła Paulina Olejnik

Paulina Olejnik w dniu zaginięcia miała 14 lat. Nastolatka ma 178 centymetrów wzrostu, piwne oczy i ciemne włosy sięgające do połowy ramion. Paulina swój dom opuściła 25 czerwca 2020 roku i do tej pory rodzina nie ma z nią kontaktu. Wcześniej nastolatka planowała wyjazd do Hiszpanii.

Zaginiona może posiadać przy sobie dowód osobisty oraz czerwoną walizkę podróżną

- czytamy na grupie Zaginęła/Zaginął Cała Polska.

Ktokolwiek widział Paulinę lub ma jakikolwiek informacje o jej losie, proszony jest o kontakt z Fundacją Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod numerem 116 000. W sprawie zaginionej Pauliny można także napisać na adres: itaka@zaginieni.pl. Fundacja gwarantuje dyskrecję informatorom.

