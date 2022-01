Zajęcia i egzaminy wyłącznie zdalnie. Do końca semestru będzie się tak uczyć część studentów

We Wrocławiu studenci politechniki nie wracają na kampus po świąteczno-noworocznej przerwie. Od poniedziałku wszystkie zajęcia i egzaminy z powodu trwającej wciąż epidemii odbywają się wyłącznie zdalnie. Rektor uczelni, prof. Arkadiusz Wójs, wprowadził taką formę nauki do końca semestru zimowego.

"Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną oraz zagrożenie spowodowane pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa – po konsultacjach z ekspertami, w porozumieniu z dziekanami oraz samorządem studentów – podjąłem decyzję o zmianie sposobu prowadzenia zajęć na uczelni. Od 3 stycznia do końca semestru zimowego kształcenie na Politechnice Wrocławskiej odbywać się będzie wyłącznie zdalnie. W formie zdalnej przeprowadzone zostaną również zaliczenia i egzaminy. Tryb obrony pracy dyplomowej – stacjonarny lub zdalny – pozostaje do decyzji studenta. Stosowne zarządzenie wewnętrzne ukaże się w ciągu kilku najbliższych dni. Proszę i apeluję do wszystkich Państwa: szczepcie się, uważajcie na siebie i chrońcie swoich bliskich" - napisał w komunikacie rektor PWr.

Inne uczelnie czekają na rozwój sytuacji epidemicznej. Na razie do 9 stycznia nauka zdalna obowiązuje na Uniwersytecie Ekonomicznym. Na Uniwersytecie Wrocławskim i Przyrodniczym wykłady w większości są online.

Według badania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) nawet 75 proc. studentów w całym kraju jest zaszczepionych przeciw COVID-19.

Radio ZET