Zakaz lotów do Polski. 30 krajów na nowej liście. Jest na niej Francja!

Zakaz lotniczego ruchu pasażerskiego z 30 państwami przewiduje opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Na liście pojawiła się Francja, wykreślone z niej zostały m.in. Luksemburg, Indie czy Meksyk.

Zakaz lotów do Polski. Poprzednia lista zawierała 44 pozycje. W stosunku do niej, z nowej zniknęły: Suazi, Meksyk, Katar, Albania, Armenia, Dominikana, Ekwador, Indie, Kosowo, Kazachstan, Macedonia Północna, Malta, RPA, Salwador, Rumunia i Luksemburg.

Jedynym nowym państwem, z którego obejmuje zakaz lotów do Polski, jest Francja. Zapowiadał to już przed kilkoma dniami wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Rozporządzenie, które opublikowano w Dzienniku Ustaw, obowiązuje do 29 września 2020 roku.

Kraje objęte zakazem lotów do Polski to: Argentyna, Bahamy, Bahrajn, Belize, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Czarnogóra, Francja, Gwatemala, Hiszpania, Honduras, Irak, Izrael, Katar, Kolumbia, Kostaryka, Kuwejt, Liban, Libia, Malediwy, Mołdawia, Namibia, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Zielonego Przylądka, Stany Zjednoczone, Surinam.

Zakaz lotów do Polski. Jest nowa lista państw

Rozporządzenie nie dotyczy lotów wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie. Zakaz nie dotyczy również lotów m.in. wykonywanych na zlecenie lub za zgodą premiera oraz realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

"W rozporządzeniu z 15 września pojawił się także nowy wyjątek. W Polsce będą mogły bowiem lądować samoloty startujące <<z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2>>" - czytamy na tvn24.pl.

RadioZET.pl/tvn24.pl/Dziennik Ustaw RP/PAP