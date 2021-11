Zakaz lotów od 1 grudnia. Powodem wariant koronawirusa Omikron

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w poniedziałek nowe obostrzenia związane z Omikronem, najnowszym wariantem koronawirusa. Polska wprowadziła zakaz lotów do 7 państw afrykańskich.

Omikron to najnowszy i wyjątkowo groźny wariant koronawirusa. Europejskie państwa wprowadziły zakazy lotów do wybranych państw, zwłaszcza afrykańskich. W poniedziałek minister zdrowia ogłosił decyzję rządu w sprawie najnowszych obostrzeń. Mają obowiązywać od 1 do 17 grudnia.

Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu zakazu lotów do siedmiu krajów, uznanych za kraje szczególnego ryzyka. Wśród nich RPA i Botswana. - Osoby wracające z tych krajów, będą miały kwarantannę 14-dniową. Nie ma możliwości jej skrócenia - wyjaśnił.

Zakaz lotów od 1 grudnia. Rząd reaguje na wariant Omikron

Oto państwa objęte zakazem lotów od początku grudnia:

Botswana,

Eswatini,

Lesotho,

Namibia,

Mozambik,

RPA,

Zimbabwe.

- Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji ds. Kontroli Zakażeń (ECDC), wydajemy zakaz lotów do 7 krajów, które są rekomendowane - mówił minister Niedzielski. Wyjaśnił, że osoby, które będą wracały z krajów objętych obostrzeniami - niezależnie jaką drogą - będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. - W tym przypadku, że nie ma możliwości zwolnienia z tej kwarantanny testem - zaznaczył Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa - omikrona - zapowiedział zmianę zasad dla osób, które podróżują do Polski z krajów non-Schengen.

- Podjęliśmy decyzję, razem z panem ministrem Saczką, o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni - do tej pory przypominam, że kwarantanna na standardowych warunkach wynosiła 10 dni. Zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce dopiero od 8 dnia po wykonaniu testu PCR - powiedział szef MZ. Jak dodał, celem jest spowolnienie transmisji wirusa przez granicę.

