MEN wydało rozporządzenie o feriach. W czasie świąt zakaz organizacji wypoczynku

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki podpisał w środę nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Nowelizacja zawiera zmiany formuły egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnym, które obowiązywać będą w 2021 roku i dwa załączniki z wymaganiami egzaminacyjnymi. W nowelizacji znalazły się też zapisy regulujące inne kwestie, m.in. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z nimi wprowadza się zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej.

Ferie zimowe 2021 a półkolonie

W rozporządzeniu zapisano też, że w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju. Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on zorganizowany wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

W rozporządzeniu zapisano też, że organizatorem wypoczynku, o w tych dwóch dopuszczonych formach, mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Rozporządzenie wejdzie w życie 22 grudnia 2020 roku.

Ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju odbędą się od 4 do 17 stycznia. Obecnie – zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 roku. Nauka zdalna w szkołach potrwa do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia.

W poniedziałek wiceminister nauki Wojciech Murdzek pytany o powrót uczniów do szkół podkreślił, że dla najmłodszych klas aktualna wydaje się data 18 stycznia. Dodał, że w pierwszej kolejności do szkół powinny wrócić klasy I-IV. Z kolei w środę szef MEN Przemysław Czarnek poinformował na konferencji prasowej, że powrót do nauki stacjonarnej dla starszych roczników jest jednym z pięciu wariantów wypracowanych w resorcie edukacji. Dodał jednak, że taka decyzja uzależniona jest od przebiegu pandemii koronawirusa.

RadioZET.pl/PAP