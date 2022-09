Zakaz przebywania na granicy. Podpisano nowe rozporządzenie

Zakaz zbliżania się do granicy z Białorusią w województwie podlaskim został przedłużony. - Chodzi o zapewnienie wykonawcy tzw. zapory elektronicznej możliwości prowadzenia w spokoju prac i swobody dostępu do tego miejsca - uzasadnił decyzję wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Zakaz zbliżania się na mniej niż 200 metrów do linii granicy z Białorusią w województwie podlaskim został przedłużony. W środę wojewoda podpisał stosowne rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 16 września do końca listopada.

Zakaz przebywania na granicy z Białorusią przedłużony

To przedłużenie działania obecnego rozporządzenia, obowiązującego od 1 lipca do 15 września, wprowadzającego zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Zakaz obowiązuje w całym województwie, z wyjątkiem odcinków granicy przebiegających na rzekach. Wojewoda Paszkowski poinformował, że rozporządzenie zostało wydawane na wniosek Straży Granicznej, która jest inwestorem ogrodzenia i tzw. zapory elektronicznej na granicy z Białorusią.

- I o ile prace, jeśli chodzi o tę barierę fizyczną, zostały zakończone [...], jeszcze trwają prace dotyczące zabezpieczenia elektronicznego. Stąd te przesłanki, które wcześniejszemu rozporządzeniu towarzyszyły, występują w dalszym ciągu, a mianowicie chodzi o to, żeby te prace mogły przebiegać w spokoju, a wykonawcy mieli swobodną możliwość, właśnie w tym bezpośrednim terytorium tego ogrodzenia, wykonywać swoje czynności - zaznaczył.

Wyraził nadzieję, że prace przy zaporze elektronicznej będą niebawem ukończone i nie będzie potrzeby wydłużania tych ograniczeń. Według zapowiedzi SG wszystko powinno być gotowe i w pełni funkcjonalne na przełomie listopada i grudnia.

- Miejmy nadzieję, że również sytuacja dotycząca tej presji migracyjnej też będzie korzystnie się zmieniała, oprócz tego, że i tak przecież tych naruszeń granicy wskutek tego, że jest już ta bariera fizyczna, jest już znacznie mniej - dodał Paszkowski. W lipcu i sierpniu SG odnotowała po ok. 900 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią.

Wcześniej ograniczenia dotyczące zbliżania się obejmowały 183 miejscowości w woj. lubelskim i w woj. podlaskim przylegające do tej granicy. Tam przez dziesięć miesięcy obowiązywał zakaz przebywania, z wyłączeniem m.in. mieszkańców. Początkowo wynikał z wprowadzenia stanu wyjątkowego na tym terenie, a następnie z rozporządzeń MSWiA. Zakaz wzdłuż całej granicy został zniesiony 30 czerwca, bo wtedy przypadał planowany koniec budowy stalowej bariery fizycznej na granicy.

W regionie obowiązuje też rozporządzenie wojewody podlaskiego z września 2021 roku, którym wprowadzony został zakaz przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej. Wcześniej takie rozporządzenie (wydane w 2007 roku) dotyczyło niektórych odcinków tego pasa. SG zwraca uwagę, że w ramach obecnej inwestycji na granicy z Białorusią powstało nie tylko stalowe ogrodzenie o wysokości pięciu metrów, które będzie jeszcze doposażone w system kamer i czujników (perymetria), ale też powstała tam tzw. droga techniczna, służąca funkcjonariuszom do szybkiego przemieszczania się wzdłuż linii granicznej.

