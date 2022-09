Zakazał nowego podręcznika do HiT-u w szkołach. Czarnek reaguje

Po zakazaniu przez burmistrza Ustrzyk Dolnych podręcznika do Historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego dojdzie do spotkania samorządowca z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Jak ustalił reporter Radia ZET Piotr Olejarz, obaj mają spotkać się po 21 września.

Przemysław Czarnek reaguje na radykalny krok burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza, który zakazał nauczycielom posługiwania się podręcznikiem prof. Wojciecha Roszkowskiego do nowego przedmiotu szkolnego – Historii i teraźniejszości.

Zarówno samorządowiec, jak i minister nie szczędzili sobie krytycznych słów. W reakcji na zakaz burmistrza minister Czarnek zdecydował, że pofatyguje się osobiście na Podkarpacie, by spotkać się z Romowiczem.

Zakazał nowego podręcznika do HiT-u. Czarnek: Spotkamy się

Przemysław Czarnek skomentował decyzję burmistrza Ustrzyk Dolnych cytatem z filmu "C.K. Dezerterzy". "Tak to już w życiu jest, że idiota daje znać o sobie pierwszy" - miał powiedzieć minister podczas spotkania zorganizowanego na Twitterze.

"Zamiast insynuować, że jestem idiotą, zachęcam do odwiedzenia małej bieszczadzkiej szkoły podstawowej" - odpowiedział Czarnkowi samorządowiec. Szef resortu edukacji stwierdził po tym, że z chęcią przyjedzie do Ustrzyk Dolnych.

- Pan burmistrz wyznaczył mi ograniczony czas, do 13 września, a ja przed tym dniem mam bardzo napięty kalendarz. Chyba po 21 września się uda – powiedział reporterowi Radia ZET Przemysław Czarnek. - Na pewno dojdzie do tej wizyty – zapewnił minister edukacji i nauki. Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz chce też pokazać ministrowi, z jakimi problemami boryka się edukacja w jego regionie oraz jakie są potrzeby samorządu w tym zakresie. Chodzi m.in. o budowę hali sportowej przy liceum mistrzostwa sportowego.

