Zakazał podręcznika do HiT-u w szkołach. "Nie mogę pozwolić na indoktrynację uczniów"

Podręcznik do Historii i Teraźniejszości prof. Wojciecha Roszkowskiego został zakazany w Ustrzykach Dolnych na Podkarpaciu. Decyzję podjął burmistrz. Książki w szkołach nie chcą też młodzieżowi radni z Gdańska.

Dlaczego samorządowiec z Ustrzyk Dolnych zakazał podręcznika? - Nie mogę pozwolić na indoktrynację uczniów - wytłumaczył w rozmowie z Radiem ZET Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych

- Kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą, tylko część uczniów może nie uwierzyć w tę ideologię - dodał samorządowiec. Burmistrz Ustrzyk Dolnych dodał, że decyzję podjął w pełni świadomie, biorąc jej wszystkie konsekwencje na siebie.

Podręcznik do HiT-u prof. Roszkowskiego zakazany w Ustrzykach Dolnych

Podręcznik prof. Roszkowskiego nie pojawi się więc w podległym miastu liceum mistrzostwa sportowego. Jak będzie tam wyglądać nauka Historii i Teraźniejszości? Nauczyciel prowadzący przedmiot będzie realizował podstawę programową z przygotowanych przez siebie materiałów.

Podręcznika nie chcą też m.in. młodzieżowi radni w Gdańsku. Zaapelowali do dyrektorów szkół, aby nauczyciele z niego nie korzystali.

Przypomnijmy, że obecnie na rynku jest tylko jeden podręcznik do nowego przedmiotu zaakceptowany przez resort edukacji. Książka profesora Roszkowskiego budzi kontrowersje, krytycy zarzucają podręcznikowi, że zwiera przekłamania i propagandę. Minister Przemysław Czarnek zapowiedział usunięcie z książki najbardziej skandalicznego fragmentu, związanego z osobami poczętymi in-vitro.

Według młodzieżowych radnych z Gdańska nawet bez akapitu o in-vitro podręcznik Roszkowskiego jest dla młodych nie do przyjęcia. Choćby dlatego, jak napisali w liście do dyrektorów, że książka podważa sprawczość i rolę Unii Europejskiej. "Stanowczo sprzeciwiamy się wykluczeniu, zakłamywaniu prawdy i wywoływaniu negatywnego wpływu na światopogląd uczniów" - zaapelowali radni. Poprosili również, by nauczyciele uczyli HiT-u w ramach swoich programów autorskich.

RadioZET.pl