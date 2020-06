Zakończenie roku szkolnego 2020 i rozdanie świadectw. Jakie będą nowe zasady?

Zakończenie roku szkolnego 2020. "O formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, może wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów, kierując się bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli" - informuje MEN.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym w piątek, 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej

- powiedziała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska w nagraniu przesłanym w czwartek mediom.

Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu

- wskazała.

Zakończenie roku szkolnego 2020. Jakie zasady będą obowiązywać?

Zaznaczyła, że forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie jest określona w przepisach prawa oświatowego i wynika wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału.

Dyrektor szkoły ustala sposób odbioru świadectw. Może on wyznaczyć określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Jest również możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo w innym dniu. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła i jakie ma warunki

- wyjaśniła rzeczniczka.

Podkreśliła, że kluczowe jest bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

Apelujemy zatem do dyrektorów szkół i placówek o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przy planowaniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- dodała Ostrowska.

Podobnie wyglądało pod koniec kwietnia tego roku zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla tegorocznych maturzystów. Także wówczas to dyrektorzy szkół mieli określić taki tryb odbioru przez uczniów świadectw ukończenia szkoły, by był on bezpieczny.

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 maja w szkołach podstawowych są organizowane zajęcia dla uczniów klas I-III. Forma zajęć dla nich ma zależeć od warunków epidemicznych w gminie i od możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla uczniów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

Komunikat MEN ws. zakończenia roku szkolnego 2020 i rozdania świadectw

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i odbiór świadectw: Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym w piątek, 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu. Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie jest określona w przepisach prawa oświatowego i wynika wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału. Dyrektor szkoły ustala sposób odbioru świadectw. Może on wyznaczyć określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Jest również możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo w innym dniu. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła i jakie ma warunki. Kluczowe jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. Apelujemy zatem do dyrektorów szkół i placówek o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przy planowaniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Ministerstwo Edukacji Narodowej