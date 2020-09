Zaginęła Joanna Felczak. 40-latka może potrzebować pilnej pomocy

Joanna Felczak zaginęła w niedzielę, 20 września. Dzień wcześniej 40-latka przyjechała do Zakopanego , gdzie zameldowała się w domu wypoczynkowym. Kobieta na co dzień mieszka w Warszawie.

Joanna Felczak w sobotę, 19 września przyjechała do Zakopanego, gdzie zameldowała się w Domu Wypoczynkowym "Słoneczna" przy ulicy Karłowicza 4. W niedzielę około godziny 8:00 kobieta była widziana w pensjonacie. Od tamtej pory nikt nie widział Joanny Felczak, 40-latka do tej pory nie wróciła do wynajmowanego pokoju i nie skontaktowała się z najbliższymi — czytamy na facebookowej stronie Zaginieni przed laty.

Zaginęła Joanna Felczak

Joanna Felczak w dniu zaginięcia była ubrana w ciemną dresową bluzę oraz materiałowe spodnie. Do tej pory nie ustalono, o której godzinie 40-latka opuściła pensjonat, w którym zameldowała się dzień wcześniej. Kobieta najprawdopodobniej nie weszła też na żaden z tatrzańskich szlaków. Świadczy o tym pozostawiona w pokoju odzież górska, a także obuwie.

W poszukiwanie Joanny Felczak zaangażowała się także policja. Sprawdzany jest okoliczny monitoring oraz ostatnie logowanie z telefonu Joanny, który w poniedziałek był jeszcze włączony. Jednak wtedy 40-latka nie odpisywała na wiadomości oraz nie odbierała połączeń. Sprawdzony został także szpital w Zakopanem, nie ma w nim poszukiwanej kobiety. Jak informuje grupa Zaginieni przed laty, sprawa jest poważna, gdyż Joanna Felczak choruje na depresję i musi przyjmować odpowiednie leki.

Joanna Felczak - rysopis

Joanna Felczak na co dzień mieszka w Warszawie. Kobieta ma 40 lat i około 175 centymetrów wzrostu. Jest też szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz włosy koloru blond. Jeśli ktokolwiek posiada informacje, które mogą pomóc ustalić miejsce pobytu zaginionej, proszony jest o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zakopanem pod numerem telefonu 47 83 47 400, numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.

RadioZET.pl/Zaginieni przed laty