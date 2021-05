18-letni wolontariusz z Ukrainy oskarża policjantów z Zakopanego o brutalne pobicie. Zawiadomienie do prokuratury złożyła już fundacja Beneficjum, dla której pracuje.

18-latek prowadził zbiórkę do puszki przed jednym ze sklepów w Zakopanem dla fundacji Beneficjum, która pomaga m.in. niepełnosprawnym dzieciom i warszawskim seniorom. Obsługa wezwała policję, bo nie miał na to zgody i był nachalny wobec klientów – przekazał rzecznik Małopolskiej Policji Sebastian Gleń. Policjanci twierdzą, że był agresywny i musieli go obezwładnić.

- Co chwila wkładał ręce do kieszeni, wyciągał różne przedmioty - uzasadniał decyzję o użyciu siły wobec nastolatka rzecznik Małopolskiej Policji.

Zakopane. 18-latek oskarża policjantów o pobicie

Według Wioletty Czajki, pełnomocniczki fundacji Beneficjum, wolontariusz nie musiał mieć zgody na prowadzenie zbiórki, bo sklep to teren publiczny. - Próbowali mu zabrać telefon. Rzucili go na ziemię, przyciskali kolanem na wysokości szyi i ramion – relacjonowała zatrzymanie Wioletta Czajka.

Chłopak ma stłuczoną głowę, kręgosłup piersiowy i złamany palec. Przedstawiciele fundacji spotkali się z konsulem generalnym Ukrainy, który obiecał, że pomoże zająć się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia.

RadioZET.pl