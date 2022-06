Niebezpieczny wypadek na Gubałówce. Nastolatkowie trafili do szpitala

Poważny wypadek nastolatków na Gubałówce. Mężczyzna kierujący quadem z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w barierkę. Dwoje nastolatków jadących pojazdem doznało licznych obrażeń. Przetransportowano ich do szpitala.

We wtorek wieczorem 14 czerwca około godziny 20:00 doszło do wypadku z użyciem quada na Gubałówce. Poszkodowani nastolatkowie to kobieta i mężczyzna w wieku 18 lat. Z przekazanych informacji wynikało, że osoba kierująca quadem z nieznanych przyczyn zjechała nagle z drogi, uderzając w drewnianą konstrukcję znajdującą się w pobliżu krawędzi jezdni.

W efekcie zderzenia pojazd przewrócił się, a dwie osoby nim jadące (mężczyzna i kobieta) doznały poważnych obrażeń ciała. Bardzo szybko na miejscu wypadku pojawiły się służby ratunkowe, które przystąpiły do udzielania pomocy poszkodowanym.

Wypadek. Nastolatkowie trafili do szpitala

Poważnie ranni osiemnastolatkowie z powiatu tatrzańskiego zostali przetransportowani do szpitali w Nowym Targu i w Zakopanem. Po pewnym czasie zaczęły docierać pierwsze informacje o ich stanie zdrowia.

Oboje doznali licznych złamań i obrażeń wewnętrznych, ale ich życiu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo.

RadioZET.pl