Nie żyje 25-latek pobity na Krupówkach. Osierocił 3-letnie dziecko

25-latek został ciężko ranny podczas bójki, która wywiązała się na Krupówkach w nocy z soboty na niedzielę. Mężczyzna z powiatu nowotarskiego najprawdopodobniej po uderzeniu w głowę stracił przytomność. Napastnicy uciekli. Szuka ich policja.

Pierwsi na miejscu pojawili się funkcjonariusze, którzy podjęli akcję ratowania życia poszkodowanego. O incydencie pisał "Tygodnik Podhalański".

Zakopane. Zmarł 25-latek pobity na Krupówkach

25-latek trafił na oddział intensywnej terapii, gdzie podpięto go do aparatury podtrzymującej życie. Niestety, mężczyzna zmarł. - O godz. 9.50 we wtorek rano potwierdziliśmy zgon 25-letniego mężczyzny, który został pobity na Krupówkach w nocy z soboty na niedzielę – poinformowała Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor ds. medycznych Szpitala Powiatowego w Zakopanem, cytowana przez "Gazetę Krakowską".

Osierocił 3-letnią córkę. Razem z żoną spodziewali się kolejnego dziecka. Na portalu zrzutka.pl uruchomiono zbiórkę pieniędzy dla 25-letniej wdowy. Według informacji przekazanych przez szwagra zmarłego 25-latek w Zakopanem bawił się na swoim wieczorze kawalerskim. Podczas bójki miał upaść na chodnik i uderzyć głową o krawężnik.

Policja wciąż szuka uczestników incydentu. - Nie ma na razie podstaw, żeby przedstawić komukolwiek zarzuty. Poszukujemy osób, które brały udział w tej bójce. Dotychczas nie zatrzymano osób, które pobiły 25-latka. Nie udało się ustalić ich tożsamości – mówił w poniedziałek PAP z-ca prokuratora rejonowego w Zakopanem Rafał prok. Porębski.

