Szokujący obraz przemocy wobec psa w Zakopanem. 11-letnia suczka rasy owczarek niemiecki ucierpiała w brutalnym ataku człowieka. Fundacja "Zwierzęta Podhala" sygnalizuje, że pies został zaatakowany nożem i "prawie oskórowany".

Pies dźgnięty nożem i oskórowany. "Zadawanie bólu to dla nich codzienność"

"Azula to 11-lenia suczka ON (owczarka niemieckiego, przyp.), która wczoraj została zaatakowana nożem i prawie oskórowana" – relacjonują aktywiści. Wskazują, że do przemocy doszło w dzielnicy Olcza-Huty w Zakopanem.

"Za co? Za to, że kolejny raz przebiegła przez ich pole, wracając do swojego domu, który stoi kilkadziesiąt metrów dalej. Dlaczego jej nie zabili? Bo chcieli zadać ból, bo zadawanie bólu to dla nich codzienność […]" - twierdzą aktywiści.

fot. screen Facebook.com

Pokrzepiająca wiadomość jest taka, że suczka żyje. "Przeszła operację, sprawa została zgłoszona policji, a my piszemy o tym dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, do czego zdolne są wsioki z okolic Zakopanego, za których prawdziwi górale się wstydzą" – kończą w ostrym tonie społecznicy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Fundacja "Zwierzęta Podhala" Facebook