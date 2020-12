Służby poszukują sprawców, którzy powiesili w tym roku na krzyżu na Giewoncie flagę w kolorach tęczy. Dopiero teraz w tej sprawie zintensyfikowały swoje działania.

Trop skierował policję do cenionego w regionie „Tygodnika Podhalańskiego”, który wzorem innych mediów, odnotował fakt zawieszenia flagi z tęczą na Giewoncie.

Tęczowa flaga na Giewoncie. Prokuratura żąda dowodów od tygodnika

Dziennikarzom nie jest do śmiechu, prokurator zażądał pokazania dowodów w tej sprawie. Mimo to twórca i wydawca tygodnika wyjaśnił:

- Prokurator X - tak go nazwijmy, żeby nie przylgnęło do niego, że to ten od tęczy - tak się zapędził, że nie tylko żąda od nas wydania zdjęć tęczy z Giewontu, ale zwalnia nas przy tym z zachowania tajemnicy zawodowej. Niewtajemniczonym warto wyjaśnić, że tajemnica dziennikarska to wartość, za którą każdy prawdziwy dziennikarz prędzej pójdzie siedzieć, niż ją ujawni - pisze w Tygodniku Podhalańskim Jerzy Jurecki.

Wydawca tygodnika nie zgadza się z działaniami śledczych, poinformował o skierowaniu do sądu odwołania od postanowienia prokuratury. I podkreślił, że podobnych działań, zmierzających do ukarania, służby nie podjęły w podobnej sprawie – powieszenia na krzyżu Giewontu plakatu Andrzeja Dudy.

- Z trwogą oczekujemy na wyrok. A tymczasem rycerz na Giewoncie śpi spokojnie, mimo że mu ostatnio piorun trzasnął po nosie. Kobiety krzyż białym płótnem przykryły, by ich głos ktoś na dole usłyszał. Pewnie znowu będzie śledztwo. Ale nie martwmy się, bo zwykle po piorunach i tęczach świeci słońce, a krzyż na Giewoncie w jego promieniach wygląda pięknie - podsumowuje Jurecki.

Sama policja uznała, że plakat z Dudą nie obraził uczuć religijnych, ale tęczowa flaga, już owszem. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do 2 lat więzienia.

