We wszystkich kościołach dekanatu zakopiańskiego w poniedziałek odbyły się modlitwy ekspiacyjne, aby przeprosić Boga za „bluźnierstwa i znieważenie krzyża na Giewoncie”, czym miało być powieszenie na nim tęczowej flagi. - Jeżeli zwolennicy LGBT czują się dyskryminowani, to my tym bardziej jesteśmy dyskryminowani i upokarzani poprzez profanacje symboli religijnych - mówili wierni.

Flaga LGBT wywieszona w sierpniu na krzyżu na Giewoncie to profanacja – wynika ze słów dziekana zakopiańskiego ks. Bogusława Filipiaka, które padły podczas mszy w kościele pw. Świętej Rodziny w Zakopanem. - Chcemy przeprosić za wszystkie akty profanacji dokonanej wobec znaku krzyża - ofiarnej miłości Jezusa do każdego z nas. Chcemy przeprosić za egoizm i niechęć, a nawet niewierność innych. Chcemy również, aby ten znak był znakiem pojednania i pokoju – mówił ks. Filipiak.

- Raz po raz wywoływana jest dyskusja na temat obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Tak było w ubiegłym roku po tragicznej burzy w Tatrach. Tak jest i w tym roku po wywieszeniu w sierpniu na krzyżu na Giewoncie flagi LGBT. Krzyż od początku istnienia naszej państwowości był obecny nie tylko w naszym krajobrazie, ale i w sercach wielu ludzi, dla których stał się życiowym drogowskazem. Krzyż, który w starożytności przedchrześcijańskiej był znakiem hańby, śmierci, poniżenia, stał się dzięki zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa znakiem miłości Boga do człowieka. Stał się znakiem zwycięstwa miłości nad nienawiścią – zaznaczył w homilii ks. Filipiak.

Dziekan przypomniał apel Jana Pawła II wypowiedziany pod Wielką Krokwią w czerwcu 1997 r. w Zakopanem: "Brońcie krzyża. Ojcowie wasi na szczycie Giewontu postawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólmy, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym" – przypominał ks. Filipiak, dodając, że podczas pamiętnej pielgrzymki papież na zakończenie mszy świętej powiedział: "Ten krzyż patrzy na całą Polskę od Tatr aż do Bałtyku i ten krzyż mówi całej Polsce Sursum Corda - w górę serca". - On był też świadkiem, kiedy najstarsze rody góralskie pod Giewontem ślubowały dochować wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii, bronić tego krzyża jak ojczystej ziemi, dlatego też nie możemy milczeć, kiedy krzyż jest zniesławiony – mówił podczas kazania ks. Filipiak.

Modlitwa w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego wierni przepraszali Boga za bluźnierstwa i znieważenie Krzyża na Giewoncie przez powieszenie flagi LGBT ‧ fot. PAP/Grzegorz Momot ‧ fot. PAP/Grzegorz Momot

W modlitwie w kościele pw. Świętej Rodziny wzięło udział wiele osób. Jedna z wiernych powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że w jej odczuciu współcześnie Bóg staje się kimś zupełnie powszednim, na równi z człowiekiem, a symbole religijne stają się jak zwykłe przedmioty. - Następuje desakralizacja i nie ma poczucia sacrum – świętości. Może to zostało bardziej na wsiach, natomiast generalnie w społeczeństwie rozdzielenie sacrum od profanum zaczęło się zatracać. Dzisiaj krzyża nie traktujemy z szacunkiem - na krzyżu możemy powiesić płaszcz, czy krzyż powiesić gdzieś w niegodnym miejscu. Dlaczego o seksie mamy mówić powszechnie i wszędzie, natomiast o wierze, Bogu czy Biblii już nie – pytała retorycznie uczestniczka modlitwy Aleksandra z Zakopanego.

Inna z modlących się podkreśliła, że potrzebujemy więcej szacunku do Boga, modlitwy, bo pomału uodparniamy się na obrażanie symboli religijnych i robi się nam to obojętne. - Przychodzi jednak czas refleksji i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy się z tym zgadzamy. Jeżeli zwolennicy LGBT czują się dyskryminowani, to my tym bardziej jesteśmy dyskryminowani i upokarzani poprzez profanacje symboli religijnych – mówiła Lucyna uczestnicząca w modlitwie ekspiacyjnej.

Wierni zgromadzeni podczas modlitwy w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem ‧ fot. PAP/Grzegorz Momot ‧ fot. PAP/Grzegorz Momot

Flaga LGBT na Giewoncie

Tęczowa flaga zawisła na krzyżu na Giewoncie 15 sierpnia w godzinach porannych. Nie wiadomo jednak, kto ją tam zawiesił. Flaga została szybko zdjęta przez innych turystów.

RadioZET.pl/PAP