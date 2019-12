Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Morderstwo w Ząbkowicach Śląskich wstrząsnęło całym krajem. Wirtualna Polska dotarła do najbliższego współpracownika zamordowanego ojca Marcela C., Piotr Mamonia. Mężczyzna był wspólnikiem Tomasza C. i zarazem bardzo bliskim przyjacielem rodziny.

"To był zawsze normalny chłopak"

- Znałem tego chłopaka od małego. Niemożliwe, żeby to planował. Oni się kochali, to się nie mieści w głowie – mówił dziennikarzom Piotr Mamoń. Jak podkreślał, wciąż bardzo trudno mu uwierzyć w to, co się stało.

- Ojca rodziny – Tomka znałem od przedszkola. Cały czas byliśmy blisko. Potem poznałem jego żonę, dzieci. Nie wierzę, że ich syn to planował. To niemożliwe. Nic nie zapowiadało tej tragedii. Oni się wszyscy kochali. Jeździli na wczasy, dbali – wyliczał. Zapewniał również, że 18-latek od zawsze „wszystko miał”. - Rodzice wszystko mu zapewniali. Uczył się średnio, jak to nastolatek w tym wieku. Interesował się grami, komputerami. Jak to chłopaki w liceum. Niczego mu nie brakowało – relacjonował w rozmowie z Wirtualną Polską.

Zaznaczył również, że Marcel C,. "to był zawsze normalny chłopak", dlatego tym trudniej przyjąć do wiadomości, że mógł popełnić tak ogromną zbrodnię.

Marcel C. był uzależniony od komputera i gier?

Jak z kolei dowiedział się dziennik „Fakt”, nastolatek miał być uzależniony od Internetu i gier komputerowych. W rozmowie z dziennikarzami gazety mieli to stwierdzić jego znajomi i bliscy. Według nieoficjalnych doniesień „Faktu”, śledczy biorą pod uwagę ten motyw zbrodni.

Jak wynika z relacji znajomych i rodziny, Marcel C. miał godzinami siedzieć przed ekranem komputera . – Miał swój komputer w pokoju i tam grał, ale to chyba normalne w jego wieku – mówiła gazecie jedna z osób z bliskiej rodziny 18-latka. „Fakt” zauważa też, że Marcel C, posiadał liczne profile w mediach społecznościowych i bardzo aktywnie komentował w Internecie gry, zamieszczał na ich temat dużo wpisów.

Marcel C. ma skute ręce i nogi?

Według dziennikarzy „Super Expressu” istnieją podejrzenia, że 18-latek może próbować zrobić sobie krzywdę. Ma on być przetrzymywany w areszcie w specjalnych warunkach. Zdaniem SE, świadczy o tym sposób zabezpieczenia go przez policję: Marcel C. ma mieć skute ręce i nogi a na głowie specjalny kask, który zakłada się bardzo groźnym przestępcom lub takim, którzy są zdolni do popełnienia samobójstwa.

Marcel C. przetrzymywany jest w całkowitej izolacji.

Morderstwo w Ząbkowicach Śląskich

Do brutalnego morderstwa doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, w Ząbkowicach Śląskich. 18-letni Marcel C. za pomocą siekiery zabił swoich 48-letnich rodziców oraz 7-letniego brata. Następnie zadzwonił na policję twierdząc, że ktoś włamał się do ich domu i zamordował całą rodzinę a jemu udało się uciec. Kiedy jednak służby przyjechały na miejsce, nastolatek szybko się przyznał. Wskazał policjantom również narzędzie zbrodni.

Masakry uniknął najstarszy syn z rodziny, który nie mieszka już z rodzicami ( i tej nocy również nie było go w rodzinnym domu).

Chwilę po dokonaniu morderstwa 18 –latek próbował spalić ubranie. Nie próbował natomiast ukryć ciał.

Marcel C. został aresztowany tymczasowo i – jak przekazał we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk - usłyszał łącznie 3 zarzuty.

Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem rodziców oraz brata. W przypadku rodziców podejrzany dokonał zabójstwa w celu uzyskania korzyści majątkowych, ponieważ zabrał z domu około 10 tysięcy złotych

- poinformował Orepuk.

