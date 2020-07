Akcja ratunkowa na zalewie Poraj na Śląsku. Kilka zastępów strażaków uczestniczyło w niedzielę po południu w akcji ściągania na brzeg rowerów wodnych z zalewu Poraj w północnej części woj. śląskiego. Wskutek załamania pogody i silnego wiatru ich użytkownicy nie mogli wrócić do brzegu.

Jak informowała PAP rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska, zgłoszenie o sytuacji, które napłynęło przed godz. 19. z jednego z ośrodków wypoczynkowych w miejscowości Jastrząb, dotyczyło siedmioro dzieci, które wiatr miał znieść na czterech rowerach wodnych na otwartą wodę.

Jak jednak uściślił starszy kapitan Mariusz Szczepański ze straży pożarnej w Myszkowie, policjanci i strażacy pomogli w ściągnięciu dwóch rowerów wodnych, na których znajdowało się czworo nastolatków i dwie osoby dorosłe. Wcześniej właściciel wypożyczalni sprzętu przyholował do brzegu trzy inne rowery.

W wieczornej akcji uczestniczyły jednostki zawodowe i ochotnicze; na miejsce dotarła m.in. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bytomia. Wcześniej, w niedzielę około południa, bytomska specjalistyczna grupa wodna uczestniczyła na tym samym akwenie w akcji poszukiwawczej. Ok. 50 letni mężczyzna utonął, próby jego reanimacji nie przyniosły skutku.

Popołudniowe załamanie pogody przyniosło też w woj. śląskim punktowe obfite opady. W Katowicach zalane zostały niektóre ulice i przejazdy pod wiaduktami w rejonie dzielnicy Załęże, m.in. w ciągu przelotowej ul. Bocheńskiego. Rozlewisko powstało też na Drogowej Trasie Średnicowej w sąsiednim Chorzowie; policja kierowała tam ruch na przejezdne skrajne pasy.

W niedzielę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla woj. śląskiego ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może też padać grad.

RadioZET.pl/ PAP