Żałoba po śmierci 13-letniej Emilki. “Jestem zdruzgotany. Sprawcą najcichszy zabójca”

13-letnia Emilka ze Świętochłowic zmarła 18 października. Mieszkańcy są pogrążeni w smutku po jej śmierci.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach, do której uczęszczała Emilka, pożegnała ją wzruszającym wpisem na Facebooku. “Śmierć nie pyta o wiek, śmierć nie pyta o ból. Przychodzi, zabiera i pozostawia ogromny smutek i samotność. Ale nie wykreśli wspomnień, pięknych wspólnych chwil, nie odbierze pamięci, miłości i wiary w to, że kiedyś się spotkamy w lepszym świecie”.

Świętochłowice. 13-letnia Emilka nie żyje

Jak podał portal Silesia24, w szkole na 20 października ogłoszono dzień żałoby. Uczniowie przygotowali specjalny “kącik pamięci”. Szkoła zapewniła też spotkania z psychologiem dla starszych uczniów.

fot. Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger napisał, że jest zdruzgotany śmiercią nastolatki. "To tragedia, której sprawcą jest najcichszy z zabójców: czad" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Daniel Beger. Prezydent miasta dodał, że o tragedii dowiedział się w dniu rozpoczęcia akcji „StopCzad”, w ramach której uczniowie otrzymali czujniki, alarmujące o ulatnianiu się tlenku węgla. "Apeluję też do pozostałych mieszkańców, aby pamiętali, że życie i zdrowie każdego z nas może zależeć właśnie od zamontowanego w domu czujnika. Proszę, nie lekceważcie tego aspektu bezpieczeństwa, aby już żadna świętochłowicka rodzina nie musiała opłakiwać swoich bliskich!" - dodał Beger.

Zatrucie tlenkiem węgla (czadem)

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu uniemożliwiając prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi. Objawy zatrucia czadem to:

ból głowy;

zmęczenie;

zawroty głowy;

senność;

duszności;

nudności;

trudności z oddychaniem, przyspieszony, nieregularny oddech.

Zatrucie tlenkiem węgla może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów, może też spowodować śmierć. Przyczyną wydobywania się czadu mogą być niesprawne palniki lub piecyki gazowe, niedrożne przewody kominowe, czy nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja pomieszczeń.

