Nauka zdalna i hybrydowa na razie nie zostaną wprowadzone mimo wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Przemysław Czarnek zapowiada za to kontrole sanepidu i kuratoriów w placówkach.

Koronawirus w Polsce przyspiesza. We wtorek 19 października 2021 roku Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 3931 nowych przypadków SARS-CoV-2, co stanowi rekordowy bilans, odkąd mówimy o czwartej fali COVID-19.

Mimo to minister edukacji nie planuje przechodzenia na naukę zdalną i hybrydową. Zamiast tego szef MEiN zaapelował o przestrzeganie wymogów sanitarnych w placówkach, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza.

Czarnek: Organy sanepidu oraz kuratoria będą prowadziły kontrole w szkołach

- Organy sanepidu oraz kuratoria będą prowadziły kontrole w szkołach, bo jeśli chcemy realizować to, co zapowiadamy, czyli kontynuować naukę stacjonarną, przestrzeganie tych wytycznych i zaleceń sanitarnych jest niezwykle potrzebne. O to apeluję - mówił Przemysław Czarnek na konferencji prasowej.

Ministerstwo Edukacji poinformowało, że we wtorek stacjonarnie pracowało 13 921 szkół podstawowych, czyli 96,8 proc. wszystkich i 7 601 ponadpodstawowych, czyli 97,3 proc. Na naukę zdalną przeszło 17 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 450 szkół podstawowych i 206 ponadpodstawowych.

W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

RadioZET.pl/Radio ZET/PAP