Zamknięcie odziału psychiatrycznego dla dzieci. NFZ: mamy plan awaryjny

Jeśli rzeczywiście 1 września przestanie działać Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie, to jest plan awaryjny - ustaliło Radio ZET. Jak mówi rzecznik mazowieckiego NFZ Andrzej Troszyński, pacjenci zostaną przeniesieni do mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. - Prezes Zagórza podjął działania, które zmierzają do uruchomienia 30 łóżek z dniem 1 października - mówi Radiu ZET Troszyński.