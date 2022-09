Zamknięte szkoły i nauka zdalna już na jesieni? Czarnek zabrał głos

1 września uczniowie powrócili do szkół. W Polsce notujemy wzrosty zakażeń koronawirusem, a szczyt letniej fali COVID-19 nastąpić miał w sierpniu. Czy możliwe jest, że w najbliższych miesiącach powróci nauka zdalna? Minister edukacji i nauki odniósł się do tej kwestii w rozmowie z Onetem.

Powrót do szkół stał się faktem. Uczniowie 1 września po raz pierwszy po wakacjach usiedli w swoich klasach. Czy istnieje ryzyko, że w związku z pandemią COVID-19 w placówkach edukacyjnych wróci nauka zdalna? Głos w tej sprawie zabrał szef MEiN Przemysław Czarnek.

Nauka zdalna w nowym roku szkolnym? Czarnek komentuje

Minister edukacji już wcześniej wyrażał nadzieję, że nowy rok szkolny 2022/23 będzie pierwszym od dwóch lat bez nauczania zdalnego. – Jestem o tym głęboko przekonany, choć nie dałbym sobie za to palca obciąć, bo nie wiadomo, co się jeszcze będzie działo. Przecież dwa i pół roku temu nikt się nie spodziewał, że będziemy zamknięci przez jakiś czas w naszych domach – mówił w rozmowie z PAP.

W sierpniu mieliśmy do czynienia z apogeum zakażeń koronawirusem. Minister Adam Niedzielski ocenił, że kolejna fala COVID-19 może zatem "odsunąć się w czasie". Zgodnie z przewidywaniami szefa resortu zdrowia zamiast wzrostu zachorowań jesienią, może on nadejść na koniec tego roku lub na początku 2023.

Czarnek został zapytany w wywiadzie dla portalu Onet.pl, czy kolejna fala może wpłynąć na funkcjonowanie szkół i czy uczniowie znów mogą przejść na naukę zdalną. - Nie jestem w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja za miesiąc lub dwa. Nikt w styczniu 2020 r. nie spodziewał się, że w marcu wszyscy będziemy siedzieli zamknięci w domach - odparł minister.

Dodał, że nikt do końca nie wie, co będzie. - Co tydzień rozmawiam na ten temat z ministrem Adamem Niedzielskim i na dziś mogę zapewnić, że nie ma tematu zamykania szkół. Nie ma takiego zagrożenia na horyzoncie i tego się trzymam - podsumował.

Minionej doby badania potwierdziły 3342 zakażenia koronawirusem, w tym 596 ponownych. Zmarło 26 osób z COVID-19 – poinformowano w czwartek na stronach rządowych. Wykonano 10 778 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Łącznie – jak podano w niedzielę – od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 180 224 przypadki. Zmarło 117 119 osób z COVID-19.

RadioZET.pl/Onet/PAP