Pokonali 300 km, żeby pobić 19-latka. Wcześniej pokłócili się w internecie

Policja zatrzymała trzy osoby, które z Warszawy przyjechały do Zamościa i pobili 19-latka oraz go okradli. Całe zdarzenie w sieci relacjonowała kobieta, która wcześniej pokłóciła się z ofiarą w mediach społecznościowych.

W piątek, 24 kwietnia zamojska policja otrzymała zgłoszenie o pobiciu młodego mężczyzny na jednym z osiedli w Zamościu. Śledczy ustalili, że do 19-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego, który w tym czasie przebywał w Zamościu, przyjechały 3 młode osoby — dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat oraz 19-letnia kobieta.

Na ich prośbę 19-latek wyszedł z mieszkania. Następnie po krótkiej wymianie zdań jeden z mężczyzn zaczął bić pięściami i kopać pokrzywdzonego po całym ciele. Po tym przywłaszczyli należący do 19-latka telefon i odjechali. Całość zdarzenia na bieżąco relacjonowała w Internecie uczestniczka zajścia

- przekazał komisariat policji w Zamościu.

Pobili 19-latka, bo pokłócili się w sieci

Jak czytamy w komunikacie policji, "motywem ich działania były prawdopodobnie nieporozumienia wynikające z kłótni i obraźliwych wpisów dokonywanych przez uczestników grupy funkcjonującej na portalu społecznościowym. Pokrzywdzony oraz sprawcy nie znali się wcześniej, byli znajomymi z sieci".

19-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci ustalili, że sprawcy pobicia przyjechali z województwa mazowieckiego. Podjęli więc współpracę z mundurowymi z Warszawy. "Te działania pozwoliły na zatrzymanie 18-latki z Warszawy, która namawiała swoich znajomych do pobicia i nagrywała zajście telefonem. Funkcjonariusze ustalili również dane jej kolegów. To dwaj ob. Rosji w wieku 19 i 20. Oni również zostali zatrzymani w Warszawie" - przekazali śledczy.

Sprawcy trafili do aresztu, czeka ich proces. Policja będzie wnioskować do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych m.in. zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.

fot. KMP Zamość

fot. KMP Zamość

fot. KMP Zamość

RadioZET.pl/KMP Zamość