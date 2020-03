Wikary z potwierdzonym koronawirusem mógł zarazić wiernych w różnych parafiach – w trzech miejscowościach w powiecie zamojskim. Zanim u 42-letniego duchownego zdiagnozowano Covid-19, odprawiał msze i udzielał spowiedzi w parafiach w miejscowościach Łabunie, Majdan Ruszowski i Żdanów.

Zamojski sanepid apeluje o pilny kontakt do wiernych, którzy uczestniczyli tam w mszach w dniach od 13 do 17 marca. Dzwonić można na numery telefonu: (84) 639 36 91, 606 535 497, 535 043 969, 884 494 972, 664 597 946 lub (84) 627 10 59.

Zakażony koronawirusem ksiądz w ciężkim stanie

Wiadomo, że zakażony ksiądz trafił do szpitala 24 marca, a jego stan jest poważny. „Proboszcz parafii oraz inni księża i świeccy, z którymi zarażony ksiądz miał ostatnio kontakt, zostali poddani kwarantannie” – przekazał w komunikacie rzecznik diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Michał Maciołek.

To drugi przypadek zakażenia koronawirusem w zamojskiej diecezji. We wtorek informowaliśmy, że z powodu Covid-19 zmarł ks. Henryk Borzęcki, który prawdopodobnie zaraził się od parafianki, która wcześniej była we Włoszech.

RadioZET.pl/diecezja.zamojskolubaczowska.pl