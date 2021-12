Wypadek na przejeździe kolejowym w Zamościu na wysokości ulicy Błonie wydarzył się w poniedziałek 27 grudnia ok. godz. 19.

Według wstępnych ustaleń policji 20-letni kierowca audi, wiozący dwójkę pasażerów, nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i wjechał wprost pod przejeżdżający szynobus relacji Lublin-Zamość. 41-letni maszynista natychmiast zatrzymał się i wezwał pomoc.

Wypadek na przejeździe kolejowym. Spowodował go pijany kierowca

"Policyjne badanie alkomatem wykazało, że maszynista był trzeźwy, natomiast kierujący audi w organizmie miał ponad promil alkoholu" - poinformowała oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu st. asp. Dorota Krukowska–Bubiło.

Uczestnicy zdarzenia, w tym osiem osób podróżujących szynobusem i dwóch pasażerów samochodu osobowego wyszli z kolizji bez obrażeń. Jak poinformowała policjantka, doszło do niej na oświetlonym i oznakowanym przejeździe kolejowym. Feralnego dnia rogatki były jednak uszkodzone.

"Policjanci wstępnie ustalili, że maszynista wiedział o awarii rogatek, dlatego też przed przejazdem zwolnił i wielokrotnie użył dźwiękowego sygnału ostrzegawczego" – powiedziała Krukowska-Bubiło. Dodała, że inne samochody zareagowały na sygnały wydawane przez szynobus i zatrzymały się przed przejazdem, poza kierującym audi, który kontynuował jazdę. "Widząc to, maszynista próbował zahamować, jednak nie uniknął zderzenia z osobówką" – podała policjantka.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 15 lat, świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości do 60 tys. zł oraz do dwóch lat więzienia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak