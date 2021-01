Sąd w Żarach (woj. lubuskie) zadecydował o aresztowaniu 57-latka, któremu śledczy zarzucili gwałt, obcowanie z dziećmi oraz posiadanie pornografii. – Mężczyzna częściowo przyznał się do winy – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Podejrzany pedofil został zatrzymany w niedzielę 10 stycznia – podała „Gazeta Lubuska”. Zaledwie dzień wcześniej do miejscowej prokuratury wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie, złożyła je matka jednej z pokrzywdzonych dziewcząt.

57-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Jeszcze podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy, na którym znaleźli treści z dziecięcą pornografią.

Lubuskie: 57-latek wykorzystywał seksualnie dzieci. Zgwałcił małoletnią

- We wtorek, sąd uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. 57-latek częściowo przyznał się do winy.

- Mężczyzna jest mieszkańcem jednej z miejscowości powiatu żarskiego – wyjaśnił prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Usłyszał on trzy zarzuty, najpoważniejszy z nich dotyczy zgwałcenia małoletniej. Za to przestępstwo grozi mu nie mniej niż trzy lata więzienia. Do gwałtu miało dojść 6 stycznia br. w jednej z miejscowości w powiecie żarskim.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Lubuska/zielona-gora.po.gov.p