Policja przyłapała jednego z rolników w powiecie żarskim na jeździe traktorem bez ważnych badań technicznych. Wjechał ciągnikiem na ruchliwą drogę, do tego wiózł w przyczepce dwoje małych wnucząt i żonę.

Jak podaje Lubuska Policja, mundurowi zatrzymali mu dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Skierowali też do sądu sprawę o ukaranie w związku z wykroczeniem drogowym.

Policja chce kary za przewożenie rodziny w wozie konnym

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że na wozie przebywała kobieta, która trzymała małe dziecko, a obok siedział kilkuletni chłopczyk. Przejażdżka taką furmanką nie przystosowaną do przewozu osób, w przypadku gwałtownego hamowania, czy kolizji mogłaby skończyć się tragicznie. Wóz nie posiadał żadnych świateł, ani kierunkowskazów

- informuje kom. Aneta Berestecka, z Lubuskiej Policji.

Zatrzymanym okazał się 63-latek. Policja apeluje do rolników o rozsądek w czasie wakacji i ostrożność w czasie prac polowych.

Podczas prac polowych zdarzają się wypadki, na skutek których dzieci doznają obrażeń. Często do tragicznych w skutkach zdarzeń dochodzi podczas pracy z niebezpiecznymi maszynami. Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci, zwróćmy uwagę, gdzie przebywają oraz w jakich miejscach się bawią nasze pociechy

- apelują mundurowi.

Internauci błyskawicznie skomentowali film, który w sieci udostępniła policja. Część dostrzega rzeczywiste zagrożenie, ale też wspomina nie tak odległe czasy i podobne praktyki…

Formalne wykroczenie to jest, ale "TRAGEDIA" to przesada. Od wieków miliony dzieci tak jeździły - przeżyły i wyrosły na pełnowartościowy ludzi. Dzisiaj z sentymentem wspominają tamte czasy

- komentował jeden z internautów na Twitterze. - Dlaczego zwykłe upomnienie nie wystarczy ? Jak już musicie:-(. Tak się jeździło u Babci na wsi – podał inny z komentatorów. - Jak byłem mały (7-8 lat wtedy miałem) to z wujkiem do młyna takim wozem zaprzęgniętym w 1 konia jechaliśmy do młyna – wspomina inny komentujący.

RadioZET.pl/Lubuska Policja