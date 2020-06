Po filmie Latkowskiego prokuratura po raz kolejny bada sprawę Zatoki Sztuki

Według Państwowej Agencji Prasowej, aby zagwarantować bezstronność, śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Prokuratura po raz kolejny zbada sprawę "Zatoki Sztuki"

Decyzja o wszczęciu ponownego postępowania była konsekwencją prac zespołu prokuratorów Prokuratury Krajowej, którzy przeanalizowali zdarzenia, które przedstawił w swoim filmie "Nic się nie stało" Sylwester Latkowski. Obraz został wyemitowany w TVP w maju 2020 roku. Przedstawiono w nim kulisy przestępstw Krystiana W., ps. Krystek, który działał w Trójmieście. Mężczyzna był określany w mediach mianem "łowcy nastolatek". Sylwester Latkowski przywołał zeznania dziewcząt, które opisywały gwałty oraz molestowanie.

Zespół prokuratorów z Prokuratury Krajowej sprawdził przebieg oraz prawidłowość postępowań karnych dotyczących okoliczności przedstawionych w filmie i ustalił, że niektóre wątki nigdy nie były przedmiotem śledztw.

Koniecznym stało się więc przeprowadzenie odrębnego postępowania przygotowawczego dotyczącego "Zatoki Sztuki"

- przekazała prokuratura.

Prokuratura Krajowa poinformowała także o tym, że zdarzenia przedstawione w filmie Latkowskiego, do których dochodziło od 2007 roku, były przedmiotem kilku postępowań latach 2010-2014, ale zostały one umorzone z powodu niewykrycia sprawcy albo — jak stwierdzano — wobec braku znamion czynu zabronionego. Prokuratura podkreśliła, że do intensyfikacji działań doszło na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro po reformie prokuratury w 2016 roku. Do sądu trafiła m.in. prowadzona od 2015 roku sprawa Krystiana W. i Marcina T., oskarżonych o popełnienie przestępstw związanych z wykorzystaniem seksualnym nieletnich.

