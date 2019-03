Zatrzymano 16 osób podejrzanych o udział w gangu przemycającym cudzoziemców. Mieli zarobić ok. 920 tysięcy euro

Centralne Biuro Śledcze Policji i Straż Graniczna zatrzymały 16 osób podejrzanych o udział w gangu przemycającym cudzoziemców. Według prowadzącej śledztwo prokuratury członkowie grupy mieli zarobić na tym ok. 920 tysięcy euro.

W akcji zatrzymania brało udział ponad stu funkcjonariuszy Straży Granicznej i CBŚP. Wśród zatrzymanych jest 13 Polaków i troje obywateli Ukrainy.

Jak podała PAP we wtorek kom. Iwona Jurkiewicz z CBŚP, realizacja jest efektem ponad rocznego śledztwa. „Przeszukano kilkadziesiąt miejsc użytkowanych przez członków grupy. Czynności prowadzone były jednocześnie na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego” – poinformowała Jurkiewicz.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa zajmowała się sprowadzaniem do Polski obywateli Pakistanu, Syrii, Algierii, Iraku, Egiptu, Libii, Iranu oraz Indii, a następnie legalizacją ich pobytu na terenie kraju. Przestępcy mogli przemycić przez granicę nawet 500 cudzoziemców.

– Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. [...] Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – poinformowała Dagmara Bielec-Janas z SG.

W mieszkaniach podejrzanych zabezpieczono prawie ćwierć miliona złotych w różnej walucie, ale z ustaleń funkcjonariuszy i prokuratury wynika, że grupa mogła zyskać nawet 920 tysięcy euro.

16 zatrzymanych zostało doprowadzonych do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku i tam usłyszeli zarzuty. „Są to zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” – poinformował prok. Karol Borchólski z Działu Prasowego PK.

Prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wobec pięciu podejrzanych. „Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych areszt na okres trzech miesięcy” – podał prok. Borchólski.

Pozostali podejrzani zostali objęci dozorem i zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo osiem osób musiało wpłacić poręczenia majątkowe w kwotach od 5 do 20 tysięcy złotych.

Podejrzanym grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

RadioZET.pl/PAP/BM