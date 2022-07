Zawaliła się część budynku dawnej cukrowni. Strażacy przeszukują gruzy

We wtorek wieczorem zawaliła się ściana budynku dawnej cukrowni w Głogowie (woj. dolnośląskie). Na miejscu pracują strażacy oraz druhowie ochotnicy. - Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeszukują miejsce "cegła po cegle". Skierowano też psy do przeszukania gruzowiska. Na ten moment nie wskazały one żadnych osób - relacjonował dla Radia ZET Tomasz Michalski ze straży pożarnej w Głogowie.