Marek K. wykorzystywał seksualnie swoją wnuczkę. Kontrowersyjny wyrok sądu

Marek K. z Zawiercia został skazany przez sąd na 2 lata więzienia. Mężczyzna został oskarżony o to, że kilkanaście razy doprowadził swoją wnuczkę do obcowania płciowego. Sąd uchylił zarzut gwałtu, a 63-latka wypuszczono z aresztu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Piotr Wróblewski powiedział w rozmowie z "Faktem", że "nie zgadzamy się z takim wyrokiem. Będziemy składać apelację od wysokości kary, a także zażalenie na uchylenie aresztu".

Zawiercie. 63-latek wykorzystywał seksualnie swoją wnuczkę

Według ustaleń śledczych Marek K. wykorzystywał seksualnie swoją wnuczkę. Nastolatka mieszkała z dziadkiem przez kilka miesięcy. W domu przebywała także babcia oraz ojciec dziewczyny. Mężczyzna często jednak wyjeżdżał za granicę.

63-latek został skazany przez sąd w Częstochowie na 2 lata więzienia za doprowadzenie nastolatki do obcowania płciowego, a także innych czynności seksualnych. Markowi K. nie wolno również zbliżać się do wnuczki. W lipcu 2019 roku trafił on do aresztu. Jak informuje "Fakt" - sąd uchylił areszt i uznał, że do gwałtu nie doszło. Mężczyzna w areszcie spędził rok i 5 dni.

Co więcej, z informacji tabloidu wynika, że 16-letnia ofiara w połowie roku urodziła dziecko. Nie wiadomo, kto jest jego ojcem.

RadioZET.pl/"Fakt"