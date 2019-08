Tragedia niedaleko stacji PKP. Mężczyzna wpadł pod pociąg

Śmiertelny wypadek w pobliżu stacji kolejowej Zawiercie w województwie śląskim. W środę rano czasowo zablokowana została Centralna Magistrala Kolejowa wiodąca od tego miasta w kierunku Warszawy. Pociągi skierowano na trasę objazdową przez Częstochowę – co może wiązać się z kilkudziesięciominutowymi opóźnieniami.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W środę rano w okolicach zawierciańskiego dworca kolejowego pociąg osobowy potrącił ze skutkiem śmiertelnym mężczyznę – wynika z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy wojewodzie śląskim.

Z uwagi na remont drugiego toru Linia CMK na Warszawę została zablokowana. Będą występować utrudnienia w ruchu pociągów na Warszawę i z Warszawy. WCZK

Dwa pociągi dalekobieżne skierowano drogą okrężną z obrotem w Częstochowie i dalej przez Koniecpol, a jeden przez Piotrków Trybunalski. Mogą wystąpić opóźnienia w ruchu pociągów do 60 minut.

Utrudnienia dotknęły m.in. poranny pociąg spółki PKP Intercity „Wysocki” z Gliwic do Warszawy Wschodniej. Z interaktywnej mapy na Portalu Pasażera wynika, że ok. godz. 8 rano zmierzał on w kierunku Warszawy z trzygodzinnym opóźnieniem.

RadioZET.pl/PAP