Zbigniew O., słynny uczestnik takich programów jak "Jeden z dziesięciu" czy "Va Banque" nie żyje. Widzowie cenili wiedzę i erudycję mężczyzny. Na profilu "Gdziekolwiek jesteś" na Facebooku pojawił się alarmujący wpis dotyczący weterana teleturniejów.

"Pan Zbigniew mieszka sam w Jaworznie przy ulicy Leśnej 3, jest pracownikiem banku i z powodu pandemii pracuje zdalnie. 22 marca br. około godziny 12.30 rozmawiał z kolegą z pracy poprzez messengera. Około godziny 14 napisał SMS-a do swojego szefa, w którym poinformował go, że zakończył pracę i nikt go więcej nie zobaczy" - czytamy.

Zbigniew O. nie żyje. Policja znalazła ciało uczestnika teleturniejów TVP

Straż miejska, która 23 marca weszła do mieszkania pana Zbigniewa, znalazła pełno śladów krwi. "Fakt" cytuje dalszą część wpisu na facebookowym profilu, z której wynika, że mężczyzna zostawił na stole telefony, dokumenty i karty kredytowe. "Nikt nie wie kiedy i o której godzinie opuścił mieszkanie, sąsiedzi nie słyszeli i nie widzieli pana Zbyszka. Rodzina jest zrozpaczona i prosi o Waszą pomoc w poszukiwaniach" - napisano na profilu.

Internauci włączyli się w poszukiwania pana Zbigniewa. Niestety 25 marca poinformowano o śmierci mężczyzny. Według serwisu jaw.pl ciało 50-latka znaleziono przy zbiorniku wodnym na granicy Jaworzna i Sosnowca. Policja potwierdziła, że zwłoki należą do Zbigniewa O.

