Kolejny Europejski Nakaz Aresztowania wobec Zbigniewa Stonogi. Wydał go Sąd Okręgowy Warszawa-Praga na wniosek prokuratora. Postanowienie dotyczy wyłudzania podatku VAT w wysokości 2 mln zł i usiłowania wyłudzenia 5 mln zł poprzez pozorowanie obrotu nieruchomościami - poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Zbigniew Stonoga - według ustaleń śledczych - w okresie od maja 2011 r. do czerwca 2013 r., wykorzystując przepisy, dzięki którym spółki nabywające nieruchomości miały prawo do odliczeń podatkowych, wyłudził od Skarbu Państwa ponad 2 mln złotych - przekazała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. - Usiłował również wyłudzić kwotę niemal 5 mln złotych, do czego jednak nie doszło w wyniku działań kontrolnych Urzędów Skarbowych - poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga prokurator Katarzyna Skrzeczkowska.

Kolejny ENA dla Zbigniewa Stonogi. Zarzuty oszustwa, wyłudzenia i prania pieniędzy

Stonoga miał wykorzystywać powiązane z nim spółki, które wyłącznie na potrzeby wyłudzenia podatku sporządzały umowy kupna i sprzedaży trzech nieruchomości. W nielegalnym procederze brała udział żona Stonogi – Iwona S. i dwaj mężczyźni. Po wyłudzeniu pieniędzy przestępcy podjęli działania zmierzające do wyprania pieniędzy.

- W przypadku małżeństwa S. czynności te umożliwiły im kupno domu, w którym Zbigniew S. mieszkał przed ucieczką z Polski przed organami ścigania - oświadczyła prokurator Skrzeczkowska. Prokurator postawił łącznie sześć zarzutów oszustwa lub usiłowania oszustwa, sześć zarzutów wyłudzenia zwrotu podatku VAT i dwa zarzuty dotyczące prania pieniędzy.

W grudniu 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Stonogi środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy od dnia zatrzymania. - Piątkowe postanowienie sądu dotyczące ENA jest konsekwencją ucieczki podejrzanego z kraju i uniemożliwienia wykonania izolacyjnego środka zapobiegawczego - poinformowała Skrzeczkowska.

Jest to już drugi Europejski Nakaz Aresztowania za Zbigniewem Stonogą wydany w ostatnim czasie. Poprzedni wydał Sąd Okręgowy w Lublinie w toku postępowania dotyczącego przestępstw gospodarczych. Jak poinformowała prokuratura, Stonoga to wielokrotny przestępca kryminalny. Na przestrzeni ostatnich 20 lat sądy wydały przeciwko niemu 21 prawomocnych wyroków skazujących. W toku pozostaje szereg kolejnych spraw karnych, w tym m.in. przedmiotowa sprawa, w której wydano ENA.

W piątek portal niezalezna.pl poinformował, że Stonoga został zatrzymany w Holandii. Miał ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości w holenderskiej miejscowości Dordrecht. Biznesmena namierzono dzięki jego aktywności w mediach społecznościowych. Wcześniej Stonoga nie dostał azylu w Norwegii. Tamtejsze władze przekonywał, że jest prześladowany przez polskie służby.

RadioZET.pl/PAP