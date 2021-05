Sąd w Amsterdamie orzekł nakaz opuszczenia Holandii przez Zbigniewa Stonogę i wydania go polskim władzom – poinformował we wtorek PAP adwokat Stonogi, Michał Wąż.

Zbigniew Stonoga zostanie wydany władzom w Polsce. Za biznesmenem, mającym od lat problemy z polskimi służbami, wydano Europejskie Nakazy Aresztowania. Stonoga próbował w minionym roku uzyskać azyl w Norwegii. Wobec odmowy pojawił się w Holandii, gdzie został zatrzymany w styczniu tego roku.

We wtorek Sąd w Amsterdamie ogłosił wyrok w sprawie wydalenia Zbigniewa Stonogi (zgodził się na podanie nazwiska - PAP) z Holandii i wydania go Polsce. Sam zainteresowany odniósł się do sprawy.

Zbigniew Stonoga zostanie wydany władzom Polski. "Jadę na pewną śmierć"

"Jadę do Polski na pewną śmierć, zapewne na Okęciu pojawię się za cztery dni" – powiedział PAP Zbigniew Stonoga. W ubiegłym roku bezskutecznie przekonywał władze w Norwegii, że jest prześladowany przez polski wymiar sprawiedliwości.

Podczas jego pobytu w Holandii właściwe prokuratury w Polsce skierowały do sądu w Amsterdamie sześć Europejskich Nakazów Aresztowania. To spowodowało, że postępowanie azylowe zostało umorzone, ponieważ, jak wyjaśnił Stonoga, "wnioski ENA mają w Holandii pierwszeństwo do rozpatrywania". Pisemne uzasadnienie w tej sprawie sąd ma wydać w środę.

Stonoga twierdzi, że w Polsce jest prześladowany, a jego rodzina jest kryminalizowana. Prokuratura Krajowa podawała, że Stonoga w ciągu ostatnich 20 lat był skazany 28 razy m.in. za oszustwa, zniesławienia i znieważenia. Obecnie przeciwko niemu toczy się kilka postępowań, jedno z nich dotyczy oszustw przy prowadzeniu działalności charytatywnej (na kwotę ponad 900 tys. zł) i prania pieniędzy w latach 2015-2017. "Nie przyznaję się do żadnych z tych zarzutów, dzięki swojej fundacji pomogłem 2 tys. osób" – zakończył Stonoga.

RadioZET.pl/PAP