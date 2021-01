Zbigniew Ziobro domaga się surowszej kary dla obcokrajowca, który znęcał się i doprowadził do tragicznej śmierci 3-letnie dziecko. "Nie ma mojej zgody na tak niski wyrok za bestialską zbrodnię na bezbronnym i niewinnym dziecku" - podkreślił na Twitterze Ziobro.

Chodzi o ciągnącą się w sądach sprawę z 2017 roku. Nad trzyletnim chłopcem z Wieruszowa (woj. łódzkie) przez ponad tydzień znęcał się Steve V., posiadający portugalskie i kanadyjskie obywatelstwo. Mężczyzna miał opiekować się nim pod nieobecność matki.

Gwałcił, znęcał się, zabił 3-letnie dziecko. Sąd złagodził karę, Ziobro chce surowego osądzenia

Śledczy ustalili, że nie tylko znęcał się nad malcem, ale też dopuścił się gwałtu. Dziecko zmarło w szpitalu. V. został oskarżony o fizyczne znęcanie się, zgwałcenie i zabójstwo chłopca. W lutym 2019 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał Steve'a V. na 25 lat więzienia. Po odwołaniu obu stron sąd apelacyjny złagodził w lutym 2020 roku wyrok, zmniejszając wymiar kary do 15 lat więzienia oraz zapłaty 100 tys. zł zadośćuczynienia dla matki dziecka.

Prokuratora Krajowa ogłosiła we wtorek, że Zbigniew Ziobro wniósł w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Prokurator Generalny wniósł o uchylenie części orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wskazał, że sąd apelacyjny "uznał bowiem za okoliczność łagodzącą to, że po popełnionej zbrodni sprawca telefonicznie powiadomił matkę dziecka o złym stanie zdrowia chłopca, a także towarzyszył jej w szpitalu, do którego przewiezione zostało dziecko będące w stanie krytycznym. Tym samym sąd umniejszył w sposób nieuzasadniony znaczenie przesłanek związanych z czynem i osobą samego sprawcy, które wskazywały na celowość wymierzenia mu kary 25 lat pozbawienia wolności" - podkreśliła prokuratura.

"Kara 15 lat pozbawienia wolności jest karą rażąco niewspółmiernie łagodną, nie spełnia wymogów prewencji indywidualnej, jak też przeczy względom na społeczne oddziaływanie kary i nie czyni zadość potrzebom w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa" – kończy Prokuratura Krajowa.

RadioZET.pl/Pk.gov.pl