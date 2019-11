Tygrysy, które z polsko-białoruskiego przejścia granicznego trafiły do zoo w Poznaniu, poruszyły serca Polaków. Na pomoc tygrysom zebrano już około 1 miliona złotych. We wtorek mogą zapaść pierwsze decyzje dotyczące wysłania zwierząt do Hiszpanii.

Tygrysy z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w bardzo złym stanie przewieziono w czwartek do ogrodów zoologicznych. Siedem osobników trafiło do Poznania, dwa do Człuchowa. Według zapowiedzi dyrekcji poznańskiego zoo zwierzęta docelowo mają zostać wysłane do azylu w Hiszpanii.

Zbiórka na tygrysy z zoo w Poznaniu

Od ubiegłego tygodnia poznańskie zoo prosi o wsparcie finansowe w związku z przyjęciem transportu tygrysów. Chodzi o pieniądze na leki i jedzenie dla dzikich kotów. Dyrektor ogrodu Ewa Zgrabczyńska ogłosiła także, że chciałaby, aby w poznańskim zoo powstał azyl dla zwierząt, które znajdą się w takiej sytuacji jak teraz tygrysy z Włoch. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 6 mln zł.

Rzecznik prasowy poznańskiego ogrodu zoologicznego Małgorzata Chodyła poinformowała w poniedziałek, że dotychczas zebrano około 1 mln zł. Prywatni darczyńcy przekazali na pomoc w utrzymaniu tygrysów około 800 tys. zł, a 200 tys. zł pochodzi od fundacji WWF.

Zbieramy na pewno na te zwierzęta i na pomoc dla zwierząt, które w przyszłości będą potrzebowały takiej pomocy. (…) Pieniądze WWF będą przeznaczone na adaptację wybiegu dla tygrysów Małgorzata Chodyła

W niedzielę szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zadeklarował, że na pomoc tygrysom przekaże pieniądze, jakie ma dostać w związku z przyznaniem mu Nagrody im. Andrzeja Wajdy.

Rzecznik ogrodu poinformowała, że do zoo oprócz osób prywatnych zgłaszają się też firmy, oferujące konkretną pomoc rzeczową. - Dzisiaj przyjechał ktoś, kto zaoferował kilkaset kilogramów mięsa. Przyjechał zobaczyć, ile mamy miejsca w chłodni – powiedziała.

Stan zdrowia tygrysów przebywających w poznańskim zoo się nie zmienia. - Natomiast nadal są w potwornym stresie i pokazują nam to ciągle – powiedziała.

