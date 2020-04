Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do tragedii doszło na początku lipca 2019 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta uszkodziła głowę noworodka, a później ukryła dziecko. Maleństwo nie miało szans na przeżycie.

Spowodowała uraz okolicy potylicznej, a następnie ukryła dziecko, pozostawiając je bez należytej opieki, w następstwie czego doszło do jego zgonu

- komunikowała łomżyńska prokuratura.

Lokalne media informowały w lipcu ubiegłego roku, że kobieta ukrywała ciążę przed rodziną. Policję zawiadomił w tej sprawie lekarz, do którego zgłosiła się oskarżona. Mówił o pacjentce po porodzie, ale bez dziecka.

Zwłoki noworodka odkryto na posesji w jednej z wsi w gminie Zbójna. Leżały w ogrodzie w pojemniku. Wpierw przypuszczano, że noworodek został porzucony i pozostawiony bez opieki, co doprowadziło di jego śmierci. W toku śledztwa ustalono, że matka działała w kierunku postawienia zarzutu zabójstwa.

Chodziło o „spowodowanie urazu czaszkowo-mózgowego okolicy potylicznej z krwawieniem podtwardówkowym i stłuczeniem mózgu”. Po zranieniu dziecka zostało ono ukryte, a więc wystawione na pewną śmierć.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Łomży. Oskarżonej grozi nawet dożywocie. Kobieta od momentu zatrzymania przebywa w areszcie tymczasowym. Nie przyznaje się do zarzutów. Biegli ustalili, że w jej przypadku nie można mówić o zabójstwie pod wpływem przebiegu porodu. To łagodziłoby jej karę (maksymalnie do 5 lat więzienia).

RadioZET.pl/PAP